Caminar hasta tres horas o montados en burro, muchas veces de noche, desde el corregimiento de Chorrera, jurisdicción de Juan de Acosta, hasta el municipio de Baranoa, era la única manera de conseguir atención médica en un puesto de salud.

Esa era la rutina de Teresa Molina, una mujer de 95 años, y de todos sus vecinos si se enfermaban.

Así se lo contó al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el día que la visitó en su casa en Chorrera. Con un tinto, que muy temprano ella misma preparó, lo recibió ese martes. No ocultaba su emoción porque el mismo gobernador la llevaría hasta el nuevo puesto de salud, que tanto ella como el resto de la comunidad anhelaban.

No solo hubo tiempo para disfrutar del café. Sentada en la terraza de la casa, Teresa contó cómo fue su vida en este corregimiento desde la niñez, mientras el mandatario escuchaba sin perder detalle.

Compartió anécdotas de las travesías que enfrentaba para acudir a una cita médica o para que sus hijas pudieran estudiar en el vecino municipio de Baranoa.

Esta mujer, que nació un 27 de agosto del año de 1929, y que se dedicó a pilar maíz y hacer bollos de yuca, les relató a los presentes que tuvo seis hijos, pero que la extraña muerte de uno de sus varones con solo 15 años de edad la dejó sumida en una profunda tristeza.

El gobernador le preguntó por el secreto para mantenerse en tan buen estado de salud, a lo que él mismo asumió que se debe a la alimentación propia de esta región.

Con voz pausada, esta matriarca contó que ella es muy reconocida en Chorrera y en otros municipios porque reza a los niños y ora por ellos para que siempre tengan buena salud.

El puesto de salud beneficiará a cerca de mil habitantes en servicios de medicina general y odontológico, entre otros.

Aunque Teresa goza de buena salud a su edad, le manifestó al gobernador lo agradecida que estaban todos, pero sobre todo ella, por el nuevo puesto de salud en su pueblo.

“El puesto de salud es muy bueno, uno reza, pero el puesto de salud es muy bueno para todos”. En medio de la agradable conversación que sostuvo con el mandatario departamental, Teresa le dijo que quiere que el puesto de atención tenga un médico y una enfermera permanentes para que atiendan a los niños y a los mayores como ella.

Para el mandatario la entrega de este puesto de salud es un avance importante en toda la infraestructura hospitalaria del departamento. “Esto es un avance en el que nos hemos comprometido. Ya los hospitales de las cabeceras municipales están construidos y funcionando; ahora lo que estamos haciendo son los puestos de salud de los corregimientos, como este de Chorrera”.

Finalmente, Teresa se fue con el gobernador hasta el centro de salud para acompañarlo durante la entrega a la comunidad. Fue la primera paciente en ser atendida, le tomaron la presión, la que tenía perfecta.

Ella, como muchos adultos mayores de esa región, goza de buena salud. Ese también es el caso de una mujer que perdió la cuenta de cuántos años tiene, solo dice que se llama Argentina. Los médicos también la examinaron y la encontraron muy bien.

No obstante, todos no se encuentran en la misma situación de salud, y la llegada de este nuevo puesto de atención es una oportunidad para hacerse los controles y prevenir enfermedades.

Quien más luchó por este espacio de salud fue María Elena Consuegra. Esta líder hace cuatro años pidió formalmente que su corregimiento tuviera su propio puesto de salud. Petición que fue escuchada por el gobernador Verano, quien le cumplió un sueño.

“Este es un sueño hecho realidad. Realmente no estábamos pidiendo uno nuevo, sino que arreglaran uno que algún día existió. Me contestaron que no lo iban a arreglar, sino que lo iban a demoler y construir uno nuevo. Las personas aquí no creyeron. Y hoy vemos que es una realidad”, dijo muy orgullosa.

El alcalde de Juan de Acosta, Carlos Higgins Molina, destacó la entrega de esta unidad de atención médica a la comunidad. “La gente está contenta, la expectativa hoy es una realidad”. Lo que espera el mandatario local es que le den un buen uso y sirva para el bienestar de todos.

El nuevo punto de atención del corregimiento de Chorrera contará con los servicios de odontología, consulta externa, medicina general, vacunación, toma de muestras y planificación familiar, consulta preconcepcional, ginecología, controles prenatales, controles de riesgo cardiovascular, actividades del plan de intervenciones colectivas, entre otros servicios de salud. En el puesto de salud también funcionará una sala de procedimientos mínimos, cuarto para el manejo de residuos orgánicos y biológicos, lo mismo que baños públicos y planta eléctrica.

Más puestos de salud en corregimientos

El secretario de Salud, Luis Carlos Fajardo, informó que el puesto de salud de Chorrera, en Juan de Acosta, es uno de varios que se entregarán como parte de un plan departamental. Otros corregimientos en Sabanagrande, Malambo y Sabanalarga también contarán con nuevos puestos de salud en 2025.