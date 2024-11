El Programa Nacional de Educación para la Paz (EducaPaz) reveló este miércoles 20 de noviembre un preocupante estudio, en el que, entre otras cosas, se establece la correlación entre la falta de preparación básica, media y superior y la cantidad de víctimas de algún tipo de violencia en Colombia.

En pocas palabras, EducaPaz señala que entre menos es el grado de educación de una persona, mayor es la posibilidad de que sufra al menos de un tipo de violencia en el país.

Leer Más: Colombia no tiene ningún estudio que nos diga qué está pasando con la mujer: directora de Medicina Legal

“Los niños, niñas y adolescentes que están en la escuela tienen mayor capacidad de construir proyectos de vida no violentos. Garantizar las trayectorias completas es un factor protector para estos contextos de violencia en los que nos desenvolvemos”, afirma Claudia Toro, directora ejecutiva de Educapaz.

Según el informe Forensis, de Medicina Legal, el 95% de las personas víctimas de homicidio y el 82% de las víctimas de violencia interpersonal en Colombia registran como grado máximo de estudio el bachillerato. Entre ellos, el 54% y el 30%, respectivamente, máximo terminó la primaria.

Adicional a ello, las personas que se gradúan de la universidad y más, no llegan a ser el 1% de las víctimas.

“Educar para la paz contribuye significativamente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- en cuanto a la reducción de las violencias, las garantías de una educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico que permita disminuir las barreras de la pobreza y avanzar hacia la equidad social”, señala el informe.

Por otra parte, el Dane y Fedesarrollo coinciden en que la mitad de los niños y niñas que inician la vida escolar no la culminarán con éxito. Lo que se ha venido traduciendo en que la mitad de los colombianos no tenga ni siquiera el bachillerato completo.

“Las oportunidades se diezman, la posibilidad de acceder a un trabajo formal que permita crecimiento profesional, la capacidad de crear un emprendimiento exitoso, la toma de decisiones asertivas… todo se limita cuando un niño o niña deja la escuela”.

El estudio indica, según la CEPAL, que 12 años de estudio es el mínimo necesario para salir de la pobreza, y en Colombia, para 2023, la cantidad de años de estudio acumulado de las personas entre los 24 y los 34 años, es de 11,4 para la zona urbana y 8,9 para la zona rural, por debajo del umbral.

Otras de las preocupaciones del estudio surgió de lo reflejado por las pruebas Pisa del 2022, pues “sólo el 24% de los estudiantes informó que alguien de la escuela le preguntaba diariamente cómo se sentía; 21% dijo sentirse solo en el colegio; 17% de los estudiantes informó no sentirse seguro en su camino a la escuela; 7% aseguró no sentirse seguro en sus aulas y 8% de los estudiantes informó no sentirse seguro en otros lugares de la escuela (por ejemplo, pasillos, cafetería, baños). Alrededor del 23% de las niñas y el 25% de los niños informó haber sido víctima de actos de acoso al menos, algunas veces al mes”.

Leer Más: Air-e Intervenida denunciará ante la Fiscalía la pérdida de información contable de la empresa

Finalmente, el documento resume los problemas de la siguiente manera: casi la mitad de la población es pobre; la mitad no culmina el bachillerato; el 44% nace de mujeres de máximo 24 años; el 34%6 de las mamás no son bachilleres; la mitad de las personas no logra los retos básicos de las pruebas Pisa y es sobre estas personas que recae el 88% de las violencias.