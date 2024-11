Al llegar al municipio de Piojó las personas se encuentran en el camino varias casas coloridas, y una gastronomía y turismo que está en reactivación, pero conforme van avanzando en el camino las sonrisas que están en los rostros de las personas se van borrando y apagando, hasta que finalmente las expresiones tristes y nostálgicas se hacen presentes en la zona del territorio donde ocurrió la emergencia por ola invernal que golpeó a cerca de 249 familias hace dos años.

Mireya Alonso Jiménez, nacida y criada en esta zona del Atlántico, sale de su nueva casa, la cual fue reconstruida tras la emergencia con el esfuerzo de su propia familia, y se sienta en un banco que construyó para ver a sus nietos jugar en la calle, pero mientras se reposa su cuerpo en el espaldar del asiento se pone a reflexionar sobre lo mucho que hace falta para que ella y sus vecinos verdaderamente sientan la tranquilidad que solo les puede brindar el proceso de reasentamiento que les prometió el Gobierno hace un tiempo.

“Todavía es el momento y siento nostalgia, porque uno se pone a recordar que la casa donde uno pasó su infancia y su vida ya no existe. En estos momentos yo soy una afortunada a pesar de todo, porque mi hija me hizo mi casita nueva, pero por parte del Gobierno no ha habido ninguna respuesta. Me da tristeza porque hay vecinos que han muerto esperando que les entreguen su casita, y lo peor de todo es que como no han intervenido el cementerio nos toca enterrarlos en Barranquilla, cuando toda su vida la hicieron acá”, manifestó.

Mireya hizo un pedido al Gobierno para que ahora en el mes de diciembre se pueda tener el arriendo de forma adelantada: “porque hay muchas familias que como no tienen casa dependen del arriendo vivir, a veces se cambian cada mes de lugar, y ahora para esta Navidad no saben si la van a pasar en la calle o en una casa ya que están a la espera del Gobierno”.

A este pedido se sumó Rafael Olivero García, un campesino que también ha estado esperando por bastante tiempo para que lo reubiquen tras perder su hogar.

“Lamentablemente tuvo que llegar un nuevo director para cubrir los procesos que no hizo el otro y que, por ende, atrasaron toda la reubicación; sin embargo, uno entiende que estos procesos no son fáciles. Yo sigo esperando tranquilamente porque no me queda más que hacer, pero hay otras personas que se están viniendo nuevamente a vivir a sus casas destruidas porque no tienen otra opción, la situación es difícil, entonces, todos buscamos la manera de sobrellevarla”, dijo.

Rigoberto Torregrosa, quien no fue afectado directamente por la emergencia, contó que recibe en su casa a varios damnificados que aún no son reubicados.

“Nos han informado que el proceso apenas avanza en la confirmación del terreno, si eso es verdad aún faltan al menos 4 años para avanzar, construir y meter todos los servicios públicos en los más de 200 hogares que resultaron afectadas, la cosa es grave entonces. Ya hay personas que están limpiando los montes en los que quedaron sus casas para reconstruir bajo sus medios todo, porque el Gobierno nada que da respuesta”, indicó.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA El cementerio municipal fue de los más afectados por la emergencia.

¿Cómo avanza el proyecto?

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, mencionó que se encuentran adelantando todos los trámites posibles para enderezar los procesos que se habían iniciado de manera “desprolija” por los anteriores funcionarios de la entidad.

“Hay ciertas cosas que hay que enderezar justamente para que se hagan bien. Como parte de ese proceso estamos trabajando con el alcalde Fernando Tejera para tener un equipo en el lugar y utilizar unas metodologías que hacen más participativo el reasentamiento. Es que nosotros no queremos llegar ahí simplemente a hacer unas viviendas, queremos algo exitoso y que sea modelo para otros gobiernos”, señaló.

De igual manera, sostuvo que se está siguiendo el ejemplo de otros proyectos exitosos de reasentamiento como el de Gramalote en el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Hace un mes entregamos las últimas escrituras de casi mil casas en Gramalote, un proyecto muy ambicioso que permitirá devolverle a la comunidad el sentido de pertenencia, la prosperidad, y desarrollar los medios productivos que tenía la población para salir adelante. En Piojó se quiere hacer lo mismo, yo entiendo que es muy fácil decir y criticar el tiempo porque la tragedia ocurrió hace dos años, pero todo es difícil y queremos poner la impronta del Gobierno nacional de manera distinta aquí y hacer algo bueno”, comentó. Puso de presente que fue designado por el Gobierno en el Fondo de Adaptación, el cual “ha realizado unos procesos de reasentamiento que yo califico como exitosos”.