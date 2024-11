En casas, conjuntos residenciales y edificios de Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia, se han venido instalando pancartas por parte de la comunidad para expresar su rechazo al cobro de valorización que ha planteado el Gobierno nacional.

Los residentes de este sector sostuvieron que son afectados por varias problemáticas que afectan su calidad de vida, contrario al beneficio que aduce el Ejecutivo para adelantar el cobro de la mencionada contribución.

Expusieron que cada vez que llueven quedan “totalmente incomunicados” debido a que se han desviado arroyos por el desarrollo de otras obras; de esa manera, las zonas que colindan a sus casas se inundan y generan traumatismos en la movilidad.

“Nosotros no podemos entrar ni salir a nuestras casas cuando llueve por la gran cantidad de agua que llega hasta este sector. Por eso nos oponemos al cobro de valorización, porque toda esa situación ha generado una desvalorización del sector”, expuso Luis Fernando Borrero, habitante del conjunto Taboga.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA Los habitantes de la zona sostienen que los predios se han desvalorizado.

El ciudadano también expuso que el cobro de valorización no es “justo ni legal”, teniendo en cuenta que no se han adelantado los estudios correspondientes para determinar el nivel de beneficio por el funcionamiento de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.

“La comunidad no está totalmente informada, porque no están haciendo las socializaciones de forma ordenada. Están haciendo eso en horarios laborales, cuando la población no puede asistir. El desconocimiento ronda alrededor de ese tema”, agregó.

Indicó que muchos habitantes de la zona han tenido dificultades para poder vender o arrendar sus propiedades, lo que ha generado afectaciones económicas de gran relevancia.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA Los habitantes del sector rechazan el cobro con la instalación de pancartas.

Por su parte, el ciudadano Raúl Renowitzky expuso que los predios han perdido hasta cerca del 50 % de su valor debido a las constantes inundaciones que se generan en la zona.

“Cuando a ti te cobran una valorización es porque una obra te causó un beneficio. Lo que dicen es que la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad trajeron una plusvalía para los predios, y eso no es cierto. En este caso, las obras nos han perjudicado, han creado un problema que crece”, anotó.

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se reconsidere el cobro de esta contribución: “Le pedimos que nos dejen de martirizar con más cargas. Están discutiendo sus reformas y ahora la valorización, que es una ilegalidad y por eso ya está demandado”.

Reunión con la comunidad

Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, señaló que este jueves se llevó a cabo una reunión con la comunidad que contó con la presencia de congresistas y líderes gremiales para explicar la situación.

Expuso que uno de los puntos clave que se trató en el evento fue el respaldo de la comunidad a la demanda interpuesta por el senador Mauricio Gómez, la cual ya fue admitida por la Corte Constitucional.

Agregó que la preocupación no se limita al aspecto económico, sino que refleja una percepción de que las decisiones del Gobierno no consideran las realidades ni las necesidades locales.

Durante el encuentro, el senador Mauricio Gómez habló del papel de la comunidad en este proceso y precisó que la inconformidad va más allá de una cuestión política.

A su turno, el senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, aprovechó el espacio para invitar a la ciudadanía a unirse a una movilización convocada para el 23 de noviembre en Barranquilla como muestra de rechazo al cobro de valorización.

Poca asistencia a jornada de socialización en Juan de Acosta

Este viernes se llevó a cabo una nueva actividad de socialización del cobro de valorización el municipio de Juan de Acosta, donde hubo “escasa” presencia de habitantes del municipio. De acuerdo con algunos líderes locales, esto se relaciona con la poca promoción de este espacio, que se ha convocado –de acuerdo con los organizadores– para resolver dudas e inquietudes alrededor del proceso.

“La asistencia sigue siendo baja porque estas reuniones se están realizando en horarios en los que la mayoría de las personas están trabajando. Lo que debería ser un proceso de transparencia y socialización está siendo inefectivo y costoso”, sostuvo Juan David Rojas, líder del municipio.

Dijo, además, que es necesario que “todos los abogados, líderes y gobernantes nos unamos para respaldar el progreso de nuestra región y no dejar que se frene”.

Los residentes del municipio sostuvieron que este cobro los afecta “de manera desproporcionada”, teniendo en cuenta que predominan campesinos y pequeños empresarios del sector turístico.