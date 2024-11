Desde el Caribe colombiano se siguen conociendo críticas contra el cobro de valorización que viene liderando el Gobierno nacional y que impacta a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.

Jaime Pumarejo Heins, exalcalde de Barranquilla, calificó el mencionado proceso como “injusto”, “arbitrario” e “ilegal”, teniendo en cuenta que no se cumple con los preceptos de la normatividad vigente.

“La ley dice que para cobrar una contribución de valorización se debe constatar la valorización que se surtió en el predio y luego cobrar un pedazo de eso. Pero ellos hicieron un estudio cualitativo, es decir, de carreta. No fue un estudio cuantitativo con un estimado matemático”, sostuvo el exmandatario distrital.

Fue enfático al sostener que el Gobierno no ha realizado el estudio correspondiente, teniendo en cuenta que no hubo un beneficio real para los predios debido a que fue una vía hecha con antelación.

“Podrían hacer un estudio y ver el efecto real que tuvo, pero no lo hacen porque saben que no hubo una valorización efectiva en una peluquería en el norte de Barranquilla o en un predio en Piojó, porque no existió. Entonces están cobrando un valor artificialmente alto en donde entra el peaje”, agregó.

En ese sentido, el exalcalde fue enfático al decir que “vamos a terminar pagando más que lo que costó la vía; es un cobro descarado y no debería ocurrir”.

Dijo que las demandas presentadas contra este cobro son viables y tiene la razón: “Están atentando contra la moralidad pública, contra la ley que crea el mecanismo de valorización y están siendo arbitrarios”.

Al respecto, explicó que desde el Ejecutivo se podría cobrar una valorización, pero a los predios contiguos que vieron un incremento en su valorización: “Podrían cobrar una valorización, pero si esta fuera justa. Pero la manera como lo están haciendo es ilegal. Los estudios que hicieron se caen con cualquier análisis, ahí no hay rigor”.

Por último, el exmandatario distrital cuestionó que resten cerca de 60 kilómetros para completar la conexión en doble calzada por la Vía al Mar. Al respecto, puso de presente que el Caribe es la región “con menor inversión de infraestructura per cápita y tenemos que pagarle al Estado para que la construyan”.