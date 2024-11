Un rechazo generalizado ha despertado la decisión de diferir el cobro de la opción tarifaria a 10 años para los usuarios de la empresa Air-e, que atiende a los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

Los integrantes de la bancada Caribe en el Congreso calificaron esta decisión como “un atropello”, teniendo en cuenta que restaban menos de tres meses para culminar el pago correspondiente por este concepto.

Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, expresó su rechazo a la medida, puesto que si bien “aplanó la curva”, no corresponde a una solución efectiva a dicha problemática.

“El Gobierno nacional había expresado que iba a absorber esa opción tarifaria y eso resultó ser letra muerta, se nos sigue cobrando y la estamos pagando en todos los departamentos del Caribe colombiano”, indicó el congresista conservador.

En ese sentido, recalcó que no se permitirá la aprobación de la Ley de Financiamiento, a pesar de que el Ejecutivo decidió incluir un artículo para contar con la autorización para asumir la opción tarifaria.

“Esa carnada no la vamos a morder. Ya se lo dije al ministro de Minas y Energía, que es otra afrenta contra el Caribe colombiano. Es inaceptable que piensen que les vamos a aprobar $12 billones para que nos den $1.5 billones, es algo que no vamos a permitir”, agregó.

A su turno, el liberal Mauricio Gómez calificó como un “chantaje” que el Gobierno haya incluido el artículo correspondiente a la opción tarifaria en la polémica Ley de Financiamiento.

“Ellos están amarrando todo a esa reforma y están también diciéndole a los gobernadores de todo el país que si no hay reforma, no hay plata. Es algo que no podemos aceptar”, dijo.

Recalcó el llamado al Gobierno para que adopte medidas efectivas para que se reduzca la facturación en el Caribe colombiano: “Hay que reconocer que el mes pasado bajó, pero tiene que seguir bajando. Creo que (Carlos) Diago duró muy poco, porque no quieren un agente interventor, sino un agente político. Esto es un tema muy serio para jugar con él”.

Mientras que el senador Carlos Meisel apuntó que desde el inicio se supo que no se suspendería el cobro de la opción tarifaria, sino que se procedería a su ampliación mientras el Gobierno asume el compromiso hecho desde el mes de mayo.

“Lo aceptamos porque consideramos que era un acierto temprano de Diago. Al final fue algo que estuvo sobre la mesa. Si fue buena idea o no, ya la ciudadanía tiene que entrar a juzgar, porque al final vamos a terminar pagando 12 pesos por los próximos meses”, enfatizó el representante del Centro Democrático.

Cabe anotar que el cobro de la opción tarifaria se continuará haciendo en las facturas de energía por cerca de 12 pesos. Cabe recordar que en el mes de septiembre, el cobro por opción tarifaria ascendió a cerca de 265 pesos por kilovatio hora.

Esto se suma a las dificultades para algunos usuarios –en especial, de los estratos 1, 2 y 3– para pagar el servicio ante las demoras en la llegada de las facturas.

Propuesta de usuarios

Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, instó al Gobierno nacional para que se proceda a la derogación de la resolución a través de la cual se adoptó el cobro de la opción tarifaria para todos los usuarios del país.

“Donde más hemos sufrido con esta carga es en la región Caribe y principalmente donde opera la empresa Air-e, porque en menos de un año prácticamente pagamos más de $800 mil millones”, dijo.

Agregó que “todas las empresas eléctricas del país persisten en seguir cobrando este costo de opción tarifaria porque el Gobierno nacional no ha cumplido su compromiso hecho en mayo en Barranquilla. Por eso pedimos que corte de raíz esta problemática”.