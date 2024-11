Este jueves, el Concejo de Barranquilla aprobó una serie de modificaciones al Estatuto Tributario. Una de las medidas incluidas corresponde a especificar las exenciones tributarias a las que pueden acceder las madres comunitarias en la ciudad.

El concejal Alexis Castillo, uno de los proponentes, indicó que existía una “deuda pendiente” con las madres comunitarias. Recordó que si bien se aprobó, años atrás, una exoneración del 100 % del impuesto predial, no beneficiaba a la totalidad.

“Para acceder al beneficio tenían que demostrar que la casa era propia, algo que no era justo. Muchas trabajan en casas familiares, heredadas de sus papás y viven con sus hermanos. Lo que logramos es que se hiciera la exención con tan solo certificarse que en ese lugar se presta dicho servicio”, sostuvo.

¡HISTÓRICO! 🙌🏻💙 Lo logramos, nuestras Madres Comunitarias no pagarán más impuesto predial. En sesión plenaria del Concejo de Barranquilla aprobamos este alivio tributario que, sin duda alguna, marca un hito histórico en la ciudad. ¡Seguimos llevando a Barranquilla #AOtroNivel!… pic.twitter.com/6VbiGF8qOu — Alexis Castillo (@Alexi2Castillo) October 31, 2024

El cabildante conservador agregó que “son mujeres que atienden a niños de bajos recursos, que no tienen para pagar altas tarifas en un colegio particular o no lograron un cupo en los colegios públicos, por eso van a un hogar comunitario”.

Expuso que esto se convierte en un “gran alivio” para las madres comunitarias, teniendo en cuenta que “ya no tendrán que sacar de sus sueldos, que es el mínimo, para pagar impuestos, porque es un inmueble que cumple una labor social; lo mínimo que puede pasar a través del Estado es que la exoneremos de algunos tributos”.

Sostuvo que hará seguimiento especial al cumplimiento de dicha medida, que fue incluida como cuarto artículo en el proyecto presentado por la Alcaldía de Barranquilla y que ahora pasa a sanción del alcalde Alejandro Char.

Cabe anotar que esta proposición contó con el respaldo de los concejales Cynthia Pérez, Edgardo Acuña y Estefanel Gutiérrez.