Astrid Peralta, residente del municipio de Malambo asegura que tanto ella como sus vecinos se encuentran muy preocupados porque su recibo que por lo general llega entre el 21 y 22 de cada mes no ha llegado. “Hoy es 31 y todavía no llega. Hemos estado preguntando porque es raro, pero lo que nos han dicho es que no está en sistema y nos va a llegar doble. Nos toca ahorrar y estar pendientes. no comemos tranquilos esperando el recibo”.

Así lo manifiesta esta usuaria, que así como ella, son miles que a la fecha no han recibido en sus casas la factura por el consumo del mes de septiembre que debe pagarse en el mes de octubre.

Precisamente, el nuevo agente interventor Edwin Palma, quien asumió el cargo el pasado lunes en reemplazo del ingeniero Carlos Diago, sostuvo que todo indicaba que a raíz del ataque cibernético del cual fue víctima la empresa Air-e se podían juntas las facturaciones.

Ante este panorama, los usuarios como Astrid también se preguntan es cómo será la lectura, “no sé cómo van a hacer, porque si no tienen sistema, uno cómo va a confiar en lo que ellos le van a medir a uno. Estamos a la expectativa de cualquier cosa”.

Para esta mujer, que vive de vender almuerzos, paga en promedio 140 mil pesos de luz, pero se ha concientizado que si se acumula con el otro recibo en promedio tiene que ahorrar 300 mil pesos. Lo que pide es que ahora les corten el servicio “solo porque no tienen sistema”, insiste la usuaria.

“Si ellos tienen problemas para leer o para para facturar, pues nosotros también tenemos nuestros problemitas y ellos también deben ceder algo ahí”, es lo que pide Astrid y sus vecinos.

Para Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, lo dicho por el nuevo agente interventor de la empresa comercializadora Air-e, que posiblemente se acumulen los recibos de luz, es una situación muy delicada.

“Es una situación muy delicada que la empresa aire no haya entregado a tiempo una buena parte de las facturas correspondientes a los estratos 1, 2 y 3, que es lo que ha informado el agente interventor y que se diga que posiblemente se van a juntar dos facturas. Si es difícil pagar una factura, va a ser más complicado pagar dos. Y en este episodio el usuario no tiene ninguna responsabilidad”, dice el líder de los usuarios.

En ese sentido, Alarcón le pide a Air-e que así como anunciaron que suspendían los términos para responder derechos de petición, quejas, reclamos y recursos, también suspenda las órdenes de suspensión de servicio por el no pago de la factura. “Porque así está determinado en el Código Civil el artículo 1609, que habla de la excepción de contrato no cumplido”.

Ante esta situación de incertidumbre, la Liga Nacional de Usuarios le exige a la nueva administración que los términos se suspendan así como están suspendidos para la empresa.

A su turno, Zandra López, la Presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, expresó su preocupación por los más de 1.3 millones de usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en los que opera Air-e.

López dijo ante la posible acumulación de los recibos de luz que “nosotros estamos la puerta de una temporada de fin de año. Y el comerciante lo que quiere es trabajar para poder lograr cuadrar caja de este año que ha habido un decrecimiento económico. Si no hay los recursos para pagar una factura de un mes, ahora cómo que se recargue dos facturas, se podrá imaginar”.

Cuestionó además que en solo 43 días la Superintendencia de Servicios nombra el segundo interventor aumentando la crisis de la empresa que está enfrentando ahora problemas en la entrega de la facturación.

Se refirió además en la rebaja de las tarifas de energía con la eliminación del componente de la opción tarifaria de la factura, “se dijo que habría una rebaja de la opción que es un 20%, pero en realidad hay otros costos que no están permitiendo esa rebaja evidente en el recibo de la luz”.

Para la líder gremial, lo que ha faltado es voluntad política para ver realmente una rebaja en las tarifas, “el comerciante, el empresario y el usuario final estamos estresados con tantos anuncios que nos estamos volviendo, en un círculo vicioso de anuncios, pero que al final un impacto positivo de la rebaja de la factura de la luz no se está viendo reflejado”, insistió.

Con respecto del paso de Carlos Diago por la empresa intervenida, dijo que fue una sorpresa evidenciar que Air-e es una empresa que no está en un buena situación se pasó de cinco cargos directivos a 16. “Entonces uno se pregunta si una empresa con flujo de caja que tiene esa situación, cómo es que le va a aumentar la carga administrativa”.

Finalmente la líder gremial reiteró que están en un círculo vicioso de anuncios y pocos resultados que impacten positivamente el bolsillo de los usuarios.