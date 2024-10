No cesan las críticas, especialmente en el Atlántico, al Gobierno nacional por la iniciativa que anunció este jueves la ministra del Deporte Luz Cristina López de “llevar de gira a la selección por todo el país”.

Petro expresó en un mensaje emitido el 27 de octubre su descontento por los costos de las boletas, resaltando que el acceso a los estadios no debería estar limitado solo a aquellos que puedan pagar precios elevados.

La ministra López hizo eco y señaló: “De acuerdo, Sr. Presidente: nuestra Selección Colombia de fútbol merece que la aplaudamos sin importar desde cuál tribuna se haga. El acceso a la boletería no debería ser tan difícil”.

Sin embargo, en el Atlántico los gremios calificaron la propuesta como un “golpe económico” para la ciudad”.

“Las insinuaciones de la ministra de Deporte y Petro sobre cambio de sede Barranquilla de la selección de Colombia es un golpe económico para la ciudad y desconocer la historia del futbol de está ciudad. No hay sede en el país donde más haya clasificado a mundiales”, señaló Rafael Madero, presidente de la junta nacional de Fenalco Atlántico.

Por su parte, Mario Muvdi, presidente de Cotelco en el Atlántico, sostuvo que “es desobligante con Barranquilla, con el Atlántico, con la Costa. No entendemos cuál es el afán de tratar de tratar de hacernos daño en ese aspecto. No hay ningún motivo para poder tomar esa decisión y me gustaría saber por qué quieren hacer ese cambio”.

Señaló que inclusive los resultados de la selección Colombia han mejorado. “Hemos clasificado a mundiales en varias oportunidades. No es congruente”.

Aseveró que este mismo Gobierno nacional le “quitó” a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos y ahora quieren quitarle a la ciudad la sede de la Selección.

El sector económico no ha sido el único en reaccionar. El político también cuestionó la iniciativa del Gobierno. El exsenador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía sostuvo que “Mindeporte reafirma idea del presidente Gustavo Petro sobre Selección Colombia: bajar precios y sacarla de Barranquilla. Es evidente que Petro odia a Barranquilla, no le bastó con quitarle los juegos Panamericanos”.