En medio de la alegría de la comunidad del barrio Ciudad Modesto, el alcalde Alejandro Char le entregó la tarde del martes las obras de restauración del parque que beneficiará los habitantes de los barrios de La Paz y Siete de Agosto al suroccidente de Barranquilla.

El alcalde Alejandro Char manifestó a través de su cuenta en X su satisfacción por la restauración de 2.031 metros cuadrados por parte de la alcaldía.

Cortesía El alcalde Alejandro Char, entregó a obra a la comunidad que beneficiará a los habitantes de la localidad suroccidente de Barranquilla.

“¡Les presento el nuevo y bello parque de Ciudad Modesto! Este espacio tan anhelado por su comunidad pasó de ser un lugar lleno de monte, basura e inseguridad a convertirse en un parque con una gran cancha sintética, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, zonas verdes, senderos, accesibilidad inclusiva e iluminación led. Para completar, artistas ganadores de nuestro portafolio de estímulos llenaron de color su entorno con un tremendo mural. Nuevo parque, colegio, vías pavimentadas y mejoramiento de viviendas… ¡Muchas cosas bonitas están pasando en este barrio!”.

Este nuevo espacio recreativo recuperado será atendido por el equipo de Siembra+ y la Agencia Distrital de Infraestructura, así lo confirmó el mandatario durante la entrega de la obra ante niños y adultos que disfrutarán de este parque.

“Nosotros, como gobierno, estamos felices de poder entregar estas obras a ustedes, porque esto es de ustedes. De aquí pa’ lante esto es mantenido por el gobierno. Vendremos permanentemente con Siembra+ y con ADI a mantener las zonas verdes, que cuando algo se oxida se recupera enseguida, pero esto es de ustedes y de sus hijos. ¿Cuántos años esperaron este momento? Eso era un muladar, un monte. Antes era un peligro para la gente, inseguro; ahora se va a convertir en un espacio para el deporte y la cultura. Me siento orgulloso como alcalde”.

Detalles del parque

La obra, que hace parte del programa Todos Al Parque, se encuentra ubicada en el suroccidente de la ciudad y beneficiará también a los habitantes de los barrios La Paz y Siete de Agosto.

En el parque, que tiene un área total de 2.031 metros cuadrados, se hizo recuperación de espacios verdes con siembra de árboles, se instalaron juegos infantiles, cancha en grama sintética, se habilitó una zona con máquinas biosaludables, senderos peatonales y andenes, y rampas para la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad.

Este espacio tendrá distintas zonas de contemplación con bancas y cubos en concreto. Además, cuenta con un mural realizado por los artistas de los colectivos ESK y Sur Oriente Graff, recientes ganadores del Portafolio Distrital de Estímulos 2024, logrando plasmar su arte en distintos rincones de la ciudad.

Una de las tantas beneficiarias que asistió al evento de inauguración fue Lina Hernández, quien estuvo con su pequeño hijo Isaac, miembro de una escuela de fútbol del sector, que ahora tendrá un escenario adecuado para sus prácticas deportivas. “Me siento contenta porque gracias a Dios los niños tienen un espacio para que practiquen su deporte favorito y para divertirse y no estar en los caminos de las drogas. Esto es una oportunidad muy bonita para ellos. Gracias a los gestores”.

En ese sentido, señaló que antes su preocupación era el estado abandonado en el que se encontraba ese espacio. “Antes me preocupaba porque no era un ejemplo bueno para los niños que estaban creciendo con ese entorno, con esos malos ejemplos. Ahora tenemos un espacio lleno de diversión y oportunidades. Ellos se pueden divertir. Además, el parque también nos va a servir a toda la familia porque ahora las mamitas también podemos hacer ejercicio aquí. Antes teníamos que irnos lejos porque no había parque cerca. Hoy tenemos este parque para todos”.

Con este nuevo escenario se han recuperado 72 espacios entre parques, plazas, bulevares y zonas verdes en el suroccidente, con un total de 279.176 metros cuadrados. Y se suma a los 326 espacios que han sido entregados hasta la fecha a través del programa distrital Todos al Parque, alcanzando un total de 327, los cuales abarcan 1.784.381 metros cuadrados