El gobernador Eduardo Verano informó que se socializará el primer paquete de proyectos relacionados con la construcción e intervención de plazas y parques en los municipios de Sabanalarga, Baranoa, Suan, Manatí, Juan de Acosta, Luruaco y Polonuevo.

En la presentación que le hizo el área de Plazas y Parques al mandatario, se detalló cómo ha ido avanzando la recuperación de espacios públicos para la sana convivencia de los ciudadanos del departamento.

“Estamos haciendo una revisión, un inventario de cada uno de los espacios públicos que podamos restaurar. Vamos a hacer esa tarea en varias reuniones para habilitar, por ejemplo zonas de turismo, de visita y plazas públicas, entre otras”, expresó Verano al término de la reunión.

El mandatario destacó que se trata de retomar la experiencia de sus dos anteriores mandatos en los que le apostó a la construcción de obras tan emblemáticas como la Plaza de las Madres en Tubará y la Plaza de la Paz en Barranquilla que hoy son referentes para la convivencia ciudadana.

“Antes, no solamente la gente no hablaba de plazas, sino cuando empezamos a hablar de ellas, mucha gente pensó que nosotros no éramos una población con tendencia hacia las plazas. Creo que ya hoy el concepto ha cambiado sustancialmente y, al revés, ahora la gente lo que quiere es más parques, más espacios deportivos, más zonas donde la gente pueda dialogar, marchar, convivir y participar de procesos sociales”, comentó el mandatario.

Agregó que en todos los proyectos que vienen siendo estructurados, las comunidades juegan un papel primordial en la toma de decisiones definitivas.

“Acabamos de tomar la decisión de hacer mucha discusión en todas las zonas cercanas a los parques y plazas, a la gente de los alrededores, a los niños, a los jóvenes a los adultos, a los padres de familia hay que escucharlos porque ellos son los que te dicen exactamente qué quieren”, sostuvo.

A su turno, Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, indicó que se están siguiendo las directrices del plan de desarrollo 2024 “Atlántico para el Mundo” que tiene entre sus objetivos garantizar espacios sostenibles de convivencia a los atlanticenses.

“Con el liderazgo del gobernador vienen más espacios públicos para el departamento del Atlántico. Estamos trabajando en un proceso de cooperación con los alcaldes municipales, la comunidad y el gobierno departamental, diseñando el primer grupo de proyectos para seguir transformando los espacios públicos para el disfrute”, anotó Ávila.

El funcionario se refirió que junto con un equipo de trabajo se tiene listo un primer paquete de proyectos que va a ser sometido al proceso de socialización para ir haciéndoles los ajustes en los casos que se requieran, incluso determinar los costos.

“En esta primera etapa estamos trabajando en el parque temático más grande del departamento, que estará en Sabanalarga, y que será el corazón del Atlántico. Estamos trabajando también en la intervención urbana del Corredor Gastronómico de Baranoa; en los diseños del Malecón del Bicentenario de Suan; en la ampliación de las plazas de Manatí y Juan de Acosta; en el proyecto tan anhelado y esperado de la Plaza de la Arepa de Huevo en Luruaco; y muchas otras intervenciones urbanas que mejorarán la calidad de vida de los atlanticenses”, dijo el funcionario.

En el balance de cómo ha ido avanzando el programa de construcción y restauración de parques y plazas en el departamento, Ávila y su grupo de trabajo destacó lo contemplado para Sabanalarga en un área de 64.300 metros cuadrados —unas 6 hectáreas— en los que pueden caber juntos la Plaza de la Paz de Barranquilla, la Plaza de Puerto Colombia y la Soledad.

Tendrá áreas para mantener la exposición y comercio de ganado para no perder esa tradición en la economía del municipio, zona de deportes, cultura, áreas para la diversión de los niños, locales para venta de artesanías, zonas para ejercicios biosaludables, amplios senderos, entre otros.

En Baranoa, la apuesta ve encaminada a la intervención integral del denominado corredor gastronómico, en 700 metros lineales; en Suan, el malecón del Bicentenario en un área de 26.713 metros cuadrados, paralelos al río Magdalena; en Manatí son dos proyectos que suman 19.313 metros cuadrados: la ampliación de la plaza principal, y la adecuación del sector letrero de identificación.

Igualmente, están los proyectos para Juan de Acosta con la ampliación e intervención de su plaza para un total de área de 5.139 metros cuadrados; en Luruaco, la construcción de la Plaza de la Arepa de Huevo, en un lote de 40.000 metros cuadrados, en donde ubicarán a 70 matronas que mantienen vida esa tradición gastronómica; y la construcción de una ciclorruta de 1,2 kilómetros en el municipio de Polonuevo.

Las plazas y parques han sido financiados, principalmente, con recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia al interpretar la apertura, construcción o mejoramiento de estos espacios como elementos fundamentales para sumar a la convivencia pacífica entre los ciudadanos, punto clave que persigue este impuesto.