11 barrios afectados por lluvias en Puerto Colombia

“Siempre que llueve pasa lo mismo, ya no sé cuánto más tendré que alzar el muro para que el agua no se meta, se daña lo poco que tengo y nadie me lo va a reponer. Esperamos que esta vez la Alcaldía haga algo y nos dé la mano con buenas ayudas”, manifestó Iveth Molino, quien reside en la zona hace más de 20 años.

Aunque la emergencia se presentó en 11 barrios del municipio, fueron priorizados cinco donde hubo mayor número de personas afectadas: San Carlos, Las Margaritas, Las Américas, Unión Paraíso y Villa Rosario.

De acuerdo con el alcalde Wilman Vargas, la deforestación e invasión podrían ser las principales causas de estas situaciones. “La lluvia arrastra la tierra que se desprende de la montaña y circula hacia los arroyos, eso produce taponamiento y hace que el agua se desborde. Es claro que no se están respetando los cauces, el ambiente”, dijo luego de realizar un consejo de gobierno con su gabinete para atender a las personas afectadas.