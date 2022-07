Inconformidad por desalojo de 200 familias en predio de Suan, Atlántico

“Tuvimos mesas de trabajo y sostuvimos diálogos con la Alcaldía, pero nunca hubo un acuerdo. A pesar de todo, nuestros derechos fueron burlados con el desalojo”, sostuvo Suhey Liendo, una de las mujeres afectadas por el operativo.

La mujer agregó que presentaron una tutela, la cual fue negada: “Nos sacaron, nos desbarataron las casitas y quedamos todos en la calle, vivimos en ese sitio por tres años y medio y que nos digan para afuera eso es un choque bastante fuerte”.

Indicó, además, debido a que no recibieron opción alguna, las personas se encuentran durmiendo en distintos espacios públicos como parques, puentes y escaleras, entre otros.

Lila Gutiérrez, otra de las afectadas, indicó que al momento del desalojo no hubo resistencia de la comunidad: “Llegaron como 200 hombres y cerraron las vías no podíamos luchar contra ellos, estaban armados y con gases, no nos quedaba otra opción que irnos pacíficamente”.

EL HERALDO consultó a la Alcaldía de Suan sobre este caso, pero no obtuvo respuesta alguna.