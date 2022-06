Emergencias por fuertes lluvias en Soledad y Barranquilla

Igualmente, Zambrano mencionó que en algunas oportunidades se presentan “fuertes lluvias en la zona rural y esas aguas vienen bajando con bastante fuerza”.

Por su parte, el teniente Blas Araújo, miembro del Cuerpo de Bomberos de Soledad, informó que tanto el conductor como el vehículo fueron auxiliados y no hubo mayores complicaciones: “Un grupo del Cuerpo de Bomberos ubicaron el carro en un lugar seguro. Asimismo, se le hizo un monitoreo a la persona. Se iba a pedir asistencia médica, pero él mismo manifestó que no era necesario”.

Además, el teniente agregó que no se presentaron más eventualidades en lo que concierne al municipio de Soledad.