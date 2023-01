Zoom estrenó videollamadas con avatares personalizables

Por otra parte, Zoom también va a introducir la función de preguntas y respuestas (Q&A) en las reuniones. Esta novedad permite a los anfitriones crear un lugar reservado para ver qué preguntas hacen los participantes y poder responderlas.

Esta última función de Q&A solo estará disponible en las cuentas de Zoom One Business, Zoom One Business Plus, Zoom One Enterprise y Zoom One Enterprise Plus.