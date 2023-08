¿Cuáles son las profesiones que no podrá reemplazar la IA?

Las profesiones que requieren un alto grado de creatividad y pensamiento abstracto también se consideran seguras ante la irrupción de la IA.

Aunque esta puede generar obras de arte o diseños, la visión única y la interpretación personal del mundo que un artista humano o un diseñador aporta es inigualable.

Dicho esto, para el miembro principal de Stanford de cara a la IA centrada en el ser humano, Erik Brynjolfsson, "la creatividad, la innovación y el pensamiento fuera de lo común son cosas que las máquinas no pueden hacer bien".

"Cuando la IA se enfoca en aumentar a los humanos en lugar de imitarlos, los humanos retienen el poder de insistir en una parte del valor creado. Lo que es más, el aumento crea nuevas capacidades y nuevos productos y servicios, lo que en última instancia genera mucho más valor que una IA meramente similar a la humana. Si bien ambos tipos de IA pueden ser enormemente beneficiosos, actualmente existen incentivos excesivos para la automatización en lugar del aumento entre tecnólogos, ejecutivos de negocios y legisladores", expone Brynjolfsson en su pensamiento.

Por otra parte, a pesar de que la IA ha hecho incursiones en la investigación y la revisión de documentos legales, la profesión legal se blinda debido a que requiere juicio humano, interpretación, habilidades de negociación, y empatía, que están más allá del alcance de la IA actual.

Dicho esto, el autor Richard Susskind, quien coescribió The Future of Professions, señala que "aunque la IA puede mejorar la eficiencia, no puede replicar el juicio humano que los profesionales de la ley ejercen".