Netflix lanza proyecto piloto para jugar a sus videojuegos en TV y tabletas

La plataforma también anunció que el proyecto sigue estando en una fase muy temprana de desarrollo y que una vez que esté disponible al público general los juegos funcionarán en dispositivos reproductores multimedia de televisión tales como Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, televisores LG, entre otros, y a través de su página web para las computadoras.

En marzo de 2023, la plataforma declaró que tenía programado lanzar 40 juegos más para finales de este año, que contaba con 70 más en desarrollo junto a sus socios y que en sus estudios se estaban desarrollando 16 juegos internos.

Hasta el momento, Netflix cuenta con más de 50 juegos para móviles disponibles entre los que se encuentran "Cut the Rope Daily" (ZeptoLab), "The Queen's Gambit Chess" (Ripstone Ltd) o "Sonic Prime Dash" (SEGA HARDlight), lanzados este año.