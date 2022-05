‘Ms. Pac-Man’ y ‘Legend Of Zelda’ al Salón de la Fama del Videojuego Mundial

The Legend of Zelda: Ocarina of Time también hace su aparición en el Hall de la Fama, un videojuego que también ha impactado la cultura gammer y su historia y quienes muchos aficionados consideran, el mejor juego de aventura de todos los tiempos que tuvo su lanzamiento en 1998 con la clásica consola Nintendo 64.

Además, fue el primer juego de la serie en utilizar gráficos en tercera dimensión.

Su universo de alta fantasía no deja de ser popular y ahora tiene una copia sellada de una versión anterior de ‘The Legend of Zelda’ que se venderá por 870,000 dólares.

Este importante Salón funciona desde el 2015 y fue creado por el director del Centro Internacional para la Historia de los Juegos Electrónicos, Jon-Paul C.

Los videojuegos que se pasean por el recinto, han tenido que cumplir varios criterios, entre ellos, que no haya sido un producto pasajero, que pese al transcurrir de los años, se haya mantenido en el imaginario de la sociedad y que haya logrado impactar múltiples mercados.

‘Civilization y Dance Dance Revolution’ también hacen parte de la nueva lista de ingresados, quienes acompañarán a Pac Man, Super Mario Bros, y Tetris.