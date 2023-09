Nueva IA de Meta usará la cara de diversos famosos, pero no sus personalides

Cox anotó que Meta le dijo a estos personajes famosos que quería usar su imagen para "explorar los límites de lo que es posible con una IA que, en lugar de ser simplemente un asistente neutral, adquiera una personalidad más específica con un conjunto específico de intereses".

"(Les dijimos que) es una tecnología nueva. Y está diseñada para ser generativa, lo que significa que no podemos escribirlo exactamente. Podemos sintonizarlo. Podemos poner protecciones a su alrededor, podemos hacer que un equipo evite que se salga de los límites que tiene. Sin embargo, no vamos a poder decir algo como: no puedes hablar de béisbol", añadió Cox.

Por lo general, a mayor capacidad de creatividad, humor y sarcasmo que tenga una IA generativa, aumentan las posibilidades de que se desarrollen lo que en la industria de la tecnología se llaman “alucinaciones”: respuestas bien estructuradas pero completamente incorrectas, que pueden ir desde un dato erróneo a una conversación perturbadora.