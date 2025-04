No es un secreto para nadie que la delincuencia siempre ha estado detrás de los teléfonos celulares, ya sea para venderlos o darlo por partes. Los ladrones siempre están ideando nuevas estrategias para quitarles la pertenencia a las personas.

Pero, ya no son unas simples modalidades sino que ahora son virtuales, y por eso, debe tener más cuidado con los datos personales que lleva en los teléfonos celulares.

Evitar el robo total de información es, en muchos casos, una tarea casi imposible, pero existen medidas de protección que pueden minimizar significativamente el riesgo de convertirse en víctima de fraudes o estafas cibernéticas.

Shutterstock/Shutterstock Un niño que usa un teléfono inteligente en la cama tarde en la noche, jugando. Concepto de adicción a la pantalla infantil y control de padres. Habitación infantil por la noche. Bloqueo de control parental en pantalla

Los delincuentes al parecer lo primero que hacen es acceder a las cuentas vinculadas en el dispositivo, lo que puede llevar a la exposición de información financiera y personal, para poder robar lo más que puedan.

Los expertos sugieren que cuando le roben el celular, lo primero que debe hacer es desvincular las cuentas asociadas al dispositivo, ya sea de Apple o Google, dependiendo del sistema operativo.

Luego, cambie las contraseñas de las cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales y cualquier otra plataforma que pudiera estar vinculada al teléfono. Después bloquee la tarjeta SIM llamando a la operadora.

Y por último, pero no menos importante, piden que genere un denuncia ante las autoridades porque puede proteger el equipo y crea un registro oficial del robo que puede ser útil para las fuerzas de seguridad al identificar patrones de delitos recurrentes en determinadas zonas.

Pexeks Evite posibles estafas.

Si tiene activado funciones de rastreo en su celular, como “Find My Device” de Google o “Find My iPhone” de Apple, puede ver si lo encuentra. Pero, no debe ir por su propia cuenta sino con las autoridades.