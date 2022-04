10 profesiones tecnológicas que marcarán la vanguardia en 2030

El futuro promete ser alentador para aquellos que han decidido inclinarse por las profesiones que poseen relación con la tecnología.

El mercado laboral se dejará ‘seducir’ por 10 profesiones que según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, serán las más demandadas en el 2030. Este listado fue realizado en función de una serie de informes del Cognizant Center for the Future of Work junto con las conclusiones del Índice KOF, el cual mide las dimensiones económicas, sociales y políticas de la globalización.

Las 10 que fueron seleccionadas son las siguientes: facilitador de teletrabajo, consejero de compromiso con el estado físico, diseñador de casas inteligentes, especialistas en realidad extendida (XR), arquitecto del entorno del lugar de trabajo, Auditor de sesgo de algoritmos, detective de datos, pronosticador de ciberataques, arquitecto de mareas y gerente de equipos humano-máquina.

Panorama

Varios expertos han expuesto sus apreciaciones ante las nuevas salidas que emprenderán estos perfiles en el campo laboral.

Para la secretaria Académica Universidad de Morón, Marcela Kral, la reciente época invita al cambio y a las nuevas propuestas que fueron desarrolladas durante la pandemia.