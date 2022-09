Las calles de Sincé, repletas por devoción y fe hacia la Virgen del Socorro

La fuerte lluvia caída en el municipio y en todo el departamento durante toda la mañana y que generó caos vehicular al ingreso a esta población de la Sabana no impidió que los fieles devotos llegaran a Sincé, donde el pueblo recordó la leyenda de Los Colorados cuando el arroyo se creció impidiendo que estos facinerosos se tomaran la localidad.

“A Sincé tenía que llegar como fuera para agradecerle a la Virgen por varios milagros que he recibido de ella y no me cansaré de visitar esta hermosa tierra mientras esté con vida”, señaló John Jairo Botero un devoto de la Virgen nacido y residenciado en la ciudad de Medellín.