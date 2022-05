Veolia insta a dar buen uso al sistema de alcantarillado en Sincelejo

Anotó el funcionario que son muchas las personas que todavía tienen el hábito de llevar desechos a canales de aguas lluvias y alcantarillas, poniendo en riesgo a todas las comunidades.

Advirtió que no se deben arrojar basuras, desperdicios o escombros a calles, ríos, caños o quebradas porque ello puede producir taponamientos e inundaciones, cuando barra el frente de su casa recoja en bolsa los residuos, no los deposite en las alcantarillas, no arroje grasas o aceites en sumideros o sifones y no conecte las aguas lluvias a las redes de alcantarillado sanitario, ya que puede ocasionar reboses de agua residual sobre las vías.