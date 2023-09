Vecinos del barrio La Alboraya, en Montería, completan tres días sin energía

Esta situación ya se ha registrado de manera similar en otros sectores del sur de la ciudad, donde los afectados se toman las vías de hecho para exigir una solución.

“Este es un sector de gente que pasa todo el día trabajando, de estrato 2, pagando facturas de $400 mil hasta $500 mil pesos mensuales. No es justo llegar a casa y ver que los alimentos refrigerados se están descomponiendo porque las neveras no tienen energía. Nos sentimos vulnerados en nuestros derechos al bienestar, a pesar de pagar. Esta empresa no tiene una autoridad que la rija, no hay Superintendencia de Servicios, ni Defensoría del Pueblo que pueda con Afinia, por eso algunos barrios salen a protestar a la calle, es solo para llamar su atención”, concluyó.