Con plantón, familiares de mujer asesinada en Valledupar pidieron justicia

“A nosotros los que nos aterra es la ley del silencio y no hay orden de captura, no queremos más asesinatos. Nidia ya estaba en estado de descomposición, ese hombre la torturó y la asesinó, son dos niños huérfanos. Hacemos un llamado a la Fiscalía para que esto no quede en la impunidad. Lo que más nos duele son sus hijos, ella era alegre y trabajadora, quería ver crecer sus hijos y educarlos, amaba hasta el final a su mamá. Hicieron mucho daño”, dijo María Fernanda, una familiar.

Durante la protesta se conoció que junto al cuerpo de la víctima fue encontrado un destornillados, un cuchillo y bolsas para basura, lo que llevó a suponer a los familiares que el responsable también quería desmembrar.