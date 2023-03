Taxistas bloquean la Troncal de Occidente en Sincelejo

Rechaza también que la administración municipal quiera hacer valer unas medidas y otras no, en especial exigiendo la tarjeta de control que solo es expedida por las empresas de taxis y para ello tienen que pagar seguridad social.

“Y nosotros en esta ciudad por tanta competencia de transporte ilegal no tenemos cómo pagar esa seguridad social. Estamos quebrados por culpa de la omisión de la Secretaría de Tránsito que no hace controles y operativos que están inmersos en la ley. El único transporte legal digno que tienen los sincelejanos está en quiebra. No se ve remunerado su trabajo”, anotó el líder.