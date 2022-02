Delincuentes asesinan a sucreña tras ingresar a robar su casa

El esposo de la víctima, un ganadero de 74 años, fue agredido en la cabeza antes de que a ella le dispararan.

Las voces de rechazo por lo ocurrido no se han hecho esperar, una de ellas es la del gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver.

“Es absolutamente lamentable lo ocurrido y no vamos a descansar en las próximas horas hasta no encontrar a los responsables de este crimen y hacer lo que nos corresponda para que paguen por ello”, anotó el gobernador que a su vez espera la solidaridad de la ciudadanía que si tiene información sobre los autores del homicidio se la pueda entregar a las autoridades para “tener muy pronto resultados sobre esto y que hechos como estos no vuelvan a suceder. Mi solidaridad con su familia”, precisó Espinosa Oliver.