Taxistas levantan paro en Sincelejo: habrá reunión con Mintransporte

Uno de estos, y que ellos denominan el más importante, fue haber logrado que el Ministerio de Transporte centrara atención en el caso y les diera una cita para buscar soluciones a los problemas que los aquejan, entre esos el pago de la seguridad social “en una ciudad donde no controlan la ilegalidad”, dicen los quejosos. Esa reunión, que tendrá lugar en la sala de juntas de la Alcaldía de Sincelejo, se efectuará el martes 21 de marzo y la presidirá el viceministro de Transporte.

El concurso del funcionario del alto gobierno fue posible gracias a la intermediación que hicieron la Procuraduría Provincial de Sincelejo y la Defensoría del Pueblo, además de las secretarías de Gobierno de Sucre y Sincelejo que estuvieron reunidas en una mesa de trabajo por espacio de tres horas mientras más de 500 taxis bloqueaban las troncales y variantes.

Alfredo Pinedo, vocero de los taxistas y líder de la protesta, aseguró que el “sacrificio” hecho por ellos al no trabajar para llevar el sustento a sus hogares valió la pena porque lograron que el Gobierno nacional se interesara en su problemática.

“Logramos escalar nuestras situaciones al plano nacional y eso es importante. Ahora lo que esperamos es lograr que nos den soluciones porque en esta ciudad no hay controles al transporte ilegal y por eso nuestros ingresos no nos permiten el pago de la seguridad social sin la cual las empresas no nos expiden la tarjeta de control que sí nos piden los agentes de tránsito, pero no controlan todas las formas ilegales en el transporte que se ven en Sincelejo”, expresó Pinedo.