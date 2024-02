Sincelejo está entre las 50 ciudades más violentas del mundo, según ONG

Asegura Donado que “todos los habitantes de Sincelejo están preocupados por el caos que reina en la ciudad, eso es lo que la caracteriza, al igual que la desorganización y la falta de seguridad. Los hechos son tan tercos que con la estadística que hay de que casi el 50% de los más de 330 asesinatos que se dieron el año pasado fueron en Sincelejo”.

Agrega este líder que a “Sincelejo le ha faltado dirigencia política. Los que han llegado allí es con el único objetivo de recuperar las inversiones y enriquecerse, y en segundo lugar la fuerza pública también se ha dejado permeabilizar en algunas partes y algunos aspectos por la corrupción y la inteligencia ha fallado. No ha habido voluntad política para resolver los problemas de seguridad que agobian al departamento de Sucre donde todos nos sentimos inseguros. La vida se ha convertido en un carrusel que uno no sabe en qué momento le puede tocar un balazo. Esa es una realidad indiscutible, que no se puede desconocer”.

Finalmente el líder Franklin Donado Buelvas llama a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para que le presten la debida atención a estos hechos de inseguridad, desorden y caos en Sincelejo, y también que se preocupen por los altos costos de los servicios públicos que agobian al ciudadano.