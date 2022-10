Con cierres viales ‘blindan’ el CAI Cruz de Mayo, en Sincelejo

La medida, que anunció el alcalde Andrés Gómez Martínez, la noche del miércoles tras haber ocurrido el segundo ataque, no ha sido del agrado de los comerciantes de la zona que aluden que esos cierres viales les afectan sus economías porque no llegan sus compradores.

Ante esto en la mañana de este jueves 27 de octubre se escucharon algunas voces que piden la reubicación de este CAI, pero ese es un tema, que según el comandante de la Policía en Sucre, coronel Néstor Pineda Castellanos, aún no han abordado.

Uno de los comerciantes de la zona que pidió reserva de su identidad se mostró indignado por la reacción de sus colegas del comercio “porque no podemos pedir que quiten el CAI cuando eso nos beneficia en la seguridad y nos ha beneficiado siempre. No puede venir el dueño de un negocio nuevo a pedir que le quiten ese sitio porque no va a vender lo mismo en 10 días, pero no piensa que sin las vallas y sin el CAI se le van a volcar los delincuentes a robarle siempre. No se pueden decir cosas y tomar decisiones de esa materia que a futuro nos puedan afectar”.