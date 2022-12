Quinientos niños vulnerables de Sincé, Sucre, disfrutaron de su cena navideña

El mandatario al igual que los niños no se cambiaba por nadie, “diciembre es el mes en el cual debemos brindarle alegría a nuestros niños y por eso decidí realizar este evento que llenó toda las expectativas. Siempre anhelé un evento como este para los más pequeños y vulnerables del municipio. Brindarles un momento de mucha alegría, entregarles regalos, dulces y una cena navideña que fuera diferente a lo que ellos están acostumbrados a comer, pero que les gustara y así se cumplió. Esta cena la preparamos en mi casa, con mucho amor para ellos. Todos se fueron muy felices. No hubo un niño que no llevara su regalo”, anotó el mandatario.

Anunció el alcalde que la próxima semana llevará regalos a los niños que padecen cáncer y que están internados en la Clínica Blas De Leso, en Cartagena. Irá con su sobrino que ha sido sanado. También hará una contribución a una fundación que ayuda a los familiares de los niños que están internados en este centro asistencial.