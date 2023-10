Programan audiencia de conciliación para terminar contrato catastral

La diligencia que se llevará a cabo de manera virtual a través de Microsoft Teams tiene como finalidad que las partes acuerden la terminación del contrato de actualización catastral que el Municipio de Sincelejo firmó con el Área Metropolitana de Barranquilla por un monto de 16 mil millones de pesos, porque los quejosos advierten que está plagado de irregularidades.

Según el abogado Inocencio Meléndez Julio, apoderado de los convocantes a la audiencia de conciliación extrajudicial, el aludido contrato está viciado de nulidad y por eso están solicitando ante el Tribunal Administrativo de Sucre que declare la nulidad del mismo por objeto ilícito, pero como requisito previo debe darse la conciliación.

“Ese contrato debía hacerse por licitación pública y no por contratación directa como ocurrió, el Área Metropolitana de Barranquilla simplemente fue un intermediario y acudió a terceros para que lo ejecutaran, los requisitos previos de ese contrato no se cumplieron con la debida planeación, el presupuesto del contrato no fue hecho por la entidad contratante que es el Municipio de Sincelejo sino por copiado de la oferta que presentó el contratista, los productos entregados por el contratista y adoptados como base tributaria para el impuesto predial fueron producto de un contrato viciado de nulidad y desde luego no tienen la vocación legal de servir, están contaminados”, aseguró el jurista Inocencio Meléndez Julio.