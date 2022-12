Más de 1.000 policías garantizan la seguridad en esta Navidad en Sucre

La Gobernación de Sucre a través de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, Atención de Desastres y Cambio Climático prohibió la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y uso de la pólvora en este departamento durante la temporada decembrina y hasta el 16 de enero de 2023.

La decisión, dijo el gobierno, obedece a que históricamente en los meses de diciembre y enero, y más exactamente para estas fiestas, se registran casos de personas quemadas con pólvora y hasta intoxicadas con fósforo blanco.

A su vez el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver invita a los habitantes de este territorio a ser prudentes en el consumo de bebidas alcohólicas y a cuidar de los niños, a no conducir en estado de embriaguez y a no perder la cordura en aras de no terminar en casos de agresiones.