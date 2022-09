Magisterio de Sucre entra en paro en reclamo por mal servicio de salud

A las 9:00 de la mañana las delegaciones de maestros de 25 de los 26 municipios de Sucre se concentrarán en el Parque Santander, en el centro de Sincelejo, para salir en una movilización hacia la sede de la Unión Temporal del Norte - Región 5 - Medicina Integral S.A. – Clínica Las Peñitas, ubicada en la Calle Las Flores, donde habrá un mitin.

“En Medicina Integral S.A. – Clínica Las Peñitas, son reiteradas las falencias y violaciones al contrato de salud, que van desde la no dispensación de medicamentos, la no programación de citas de medicina especializada, agendas cerradas, grandes filas para el acceso a los servicios, represamiento en la programación de cirugías, la no realización de procedimientos y exámenes de laboratorio, entre otros aspectos”, dijo el directivo docente que exige mejoras en la prestación de los servicios de salud del magisterio activo, pensionado y sus familias.