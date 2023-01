La trashumancia, aunque a medias, empezó en la Mojana y el San Jorge

“Afuera hay poco pasto y muy costoso, y acá dentro el pasto está ahogado. Nosotros estamos en una encrucijada y el Gobierno nacional no hace nada por ayudarnos a salir de esto. El doctor Pava está atravesado en el proceso de cierre de Cara ’e Gato que es lo que pedimos y necesitamos. No necesitamos más nada sino que cierren ese boquete que es uno de los compromisos que este gobierno se hizo y que no ha cumplido. Han dado muchas fechas y ninguna ha cumplido. Ya le dimos un ultimátum para el 15 [hoy] y si no cumplen nos vamos al paro que desde noviembre teníamos programado hacer”, dice García Berrío.

Surmay asegura que la mayoría de reses que ha ingresado a su jurisdicción están en la zona baja del municipio de San Benito.

“Las han traído a estas zonas para sobrevivir. Estos animales ingresan a la zona obligados por la necesidad de pasturas. En las zonas altas ya no hay pasturas”, anota el líder de los ganaderos que espera que las condiciones climáticas mejoren para que en dos meses las reses puedan estar mejor. Cojan peso. En el San Jorge y la Mojana ya hay pastos, pero muy poca tierra seca para tener los animales acá”, puntualiza.