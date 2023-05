Sucre inició modelo de lucha contra las drogas y el delito

“Nuestras autoridades tienen que cumplir la misión constitucional, democrática y ciudadana de protegernos, pero ahora la vamos a acompañar con una macro intervención social, que busca identificar a los jóvenes en riesgos, rescatarlos, darles atención en salud general y psicológica e integrarlos a los sistemas educativo y productivo. No hay lucha exitosa sin amor. Sin amor no es posible que las cosas salgan bien. Yo me levanto todas las mañanas por amor a esta causa. Mi meta es arrebatarle a la violencia el mayor número de jóvenes de este territorio y construir proyectos de vida”, anotó el gobernador Héctor Olimpo Espinosa durante el acto de graduación que contó con la presencia de delegados del Gobierno Nacional, la Policía y embajadores.