Habitantes de Berrugas, San Onofre, anuncian otra protesta en la Transversal

Debido a esta situación la Gobernación de Sucre, que con acta le había entregado la maquinaria a la comunidad, la retiró y se la entregó al mandatario local que aún no ordena el inicio de las obras de mejoramiento de las vías que es el único querer de esta comunidad.

Los ciudadanos aseguran que “el alcalde Jesús Julio no hace ni deja hacer. Ese día de la protesta nos ignoró, no atendió nuestro llamado y ahora no deja que nosotros realicemos las obras que él nos prometió en campaña y que no ha cumplido”, aseguran los habitantes de Berrugas.