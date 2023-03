Gobernador de Sucre apoya la terminación del cese con el Clan del Golfo

Asegura el gobernador de Sucre que la decisión de suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo es una muestra de que el presidente Gustavo Petro escuchó a los gobernadores del país en el encuentro que sostuvieron recientemente.

Considera Espinosa Oliver que “uno no es capaz de hacer la paz si no tiene capacidad para disuadir la violencia. El Estado no puede renunciar a la capacidad para disuadir la violencia y esto depende de que tengamos una fuerza pública muy capaz, pero con mucha determinación y allí es donde el Presidente tiene que tener un equilibrio de tal manera que la comunicación política y lo que se pretende hacer no desestimule a la fuerza pública, no le baje la moral ni le quite la determinación para luchar contra la criminalidad”, dijo el mandatario sureño que ve con buenos ojos el anuncio de finalizar el cese al fuego con el Clan del Golfo.