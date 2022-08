Familiares de jóvenes fallecidos en Sincelejo piden investigar el caso

Los familiares de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, de 26 años, y Jesús David Díaz Monterroza, de 18 años, dos de los tres jóvenes que la noche del lunes 25 de julio fueron reportados como fallecidos en una clínica de Sincelejo, se volcaron una vez más a las calles de la capital sucreña.

En esta oportunidad lo hicieron en compañía de su abogado y representante de víctimas Aníbal Garay Ávila que reprocha el no haber encontrado, de momento, una buena receptividad por parte de la Fiscalía General de la Nación y de las directivas de la Clínica María Reina, ente en el que los tres jóvenes que habitaban el corregimiento de Chochó fallecieron.

Desde la Plaza de Majagual, en la zona urbana de Sincelejo donde se concentraron en la mañana de este miércoles para movilizarse hasta la sede del ente investigador y acusador y la clínica, el abogado Garay Ávila indicó que “he solicitado en varias ocasiones al director seccional de Fiscalía por los canales institucionales que escuche al representante de víctimas y no se ha logrado. También solicitamos al fiscal 23, al doctor Manuel Cordero, y este nos informa que él ya no tiene el caso sino el Fiscal 11 Seccional de Bogotá y no tenemos contacto con él”.