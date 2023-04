Exsenadora María del Rosario Guerra interpuso tutela en contra del Estado

La exparlamentaria acudió a este mecanismo de participación ciudadana porque la UNP, sin tener en cuenta el riesgo extraordinario de seguridad que ella tiene por su militancia en ese partido político, le retiró el esquema de seguridad que tenía asignado y que consiste en un carro blindado y dos escoltas.

Busca que le decreten el amparo de sus derechos fundamentales a la vida e integridad física, igualdad, locomoción, seguridad personal, y subsidiariamente por conexidad con el Bloque de Constitucionalidad pidió que se le protejan sus derechos políticos como miembro activo del Partido Político Centro Democrático de Colombia, y demás derechos que oficiosamente considere ampararle el juez de tutela.

Dice Guerra De la Espriella que el hecho de no haber aspirado nuevamente al Congreso no quiere decir que no esté ejerciendo su actividad política, por el contrario, en estos momentos “soy miembro del comité promotor del Referendo Provida, y estoy en la recolección de firmas para que el aborto no sea un derecho, se proteja la vida desde la concepción y se respete la objeción de conciencia de los todos los ciudadanos, en especial de los trabajadores del sector salud. Su señoría, mi decisión de apoyar candidatos para las próximas elecciones regionales, y la promoción para la realización del Referendo PROVIDA, han sido hechos notorios que se amparan bajo el derecho político que pido me sea protegido, y que son actividades de pleno conocimiento por el actual gobierno central, y como lo mencioné del cual somos opositores políticos, así como de su partido el Pacto Histórico”.