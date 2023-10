En Coveñas se oponen a la construcción de un malecón

Con pancartas que tenían impresos mensajes de rechazo a esta obra se hicieron sentir en un encuentro al que fueron citados en la zona de playa por el secretario de infraestructura Saúl Martínez Pineda, que por demás no se presentó al evento, como tampoco lo hizo el gobernador Héctor Olimpo Espinosa.

La cita era para socializar la Fase 1 de esta obra que la Gobernación de Sucre quiere ejecutar en la zona de Playa Bandera Azul, pero la comunidad, que está indignada, se opuso a ello y desmontó toda la publicidad, incluida una valla, que habían instalado.

José Mercado Márquez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), le dijo a EL HERALDO “que no existe justificación alguna para querer ejecutar un proyecto de concreto en una zona de reserva natural, de medio ambiente. Si lo que querían era eso no debieron hacer la inversión cuantiosa que hicieron al principio”.

Además aduce que “iniciar una obra cuando ya las administraciones del gobernador y del alcalde se van a acabar no es un buen síntoma. El 31 de diciembre a las 12:00 de la noche ya esos no son nadie. Lo que quieren es dejar esta obra iniciada, como un elefante blanco y eso no se los vamos a permitir porque sería un perjuicio más para el turismo que es la actividad de la que nosotros vivimos”, dice el presidente de la JAC.

Otra de las razones que tiene la comunidad para no querer el malecón y que fue exteriorizada por José Mercado, es que “Coveñas, un municipio turístico de 20 años lo que realmente necesita es un proyecto de acueducto y alcantarillado, y de recuperación y seguridad en las playas. No necesitamos concreto, necesitamos cuidar la naturaleza y nuestras playas”.