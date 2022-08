Empleados de la ESE en Sincelejo se encadenan para exigir sus salarios

“A ellos los contratan por un mal llamado Sintrasohop que representa Cherlo Menco y que no es doliente de lo que le pasa a más de 350 trabajadores en Sincelejo. Esa cooperativa está quebrada porque no paga y queremos que se vaya, que no siga contratando con la ESE San Francisco de Asís de Sincelejo”, dijo Marlon Vargas que a su vez denunció que detrás de esta bolsa de empleo hay corrupción y políticos.