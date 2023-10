Empleados de la salud bloquean la Troncal de Occidente a su paso por Sucre

El personal que labora en el Hospital Regional Segundo Nivel Nuestra Señora de Las Mercedes, en Corozal, decidió salir a las calles, y más a esta de paso nacional, para exteriorizar una vez más su voz de rechazo porque no les han pagado los salarios atrasados que oscilan entre los 8 y los 3 meses.

“La vocación no justifica la explotación. Por mi derecho y la salud”, “Exigimos nuestros derechos. Cumplimos con nuestro deber. Basta ya”, “Nosotros somos los primeros en luchar por tu salud .¿Quién lucha por nosotros?”, “No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. La desigualdad en el pago causa indignación”, “Por un trabajo digno y justo. No a la tercerización, no a la fusión, no a la politiquería”, “Hasta cuándo, No merecemos tanto abuso. No más burlas” y “Dicen que somos esenciales y nos tratan como descartables. No más amenazas” son algunos de los mensajes impresos que se leen en las pancartas que portan los empleados del sector salud.

El Hospital Regional Segundo Nivel Nuestra Señora de Las Mercedes, en Corozal, es uno de los tres que hace parte de la fusión por absorción que realizó el gobierno departamental.

La protesta está a la altura del puente La Panela, impide la movilidad entre Sincelejo y Corozal, Galeras, Sincé, Betulia, Los Palmitos, Ovejas, El Carmen y Barranquilla, entre otros, por lo que los viajeros deben tomar como vía alterna la Variante Oriental.