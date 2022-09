El turismo en el Golfo de Morrosquillo tuvo un repunte el fin de semana

“La idea es que se reubique ese peaje por fuera del corredor turístico como lo dijeron y eso no lo han cumplido, pero dejamos claro que no es que no estemos de acuerdo con los peaje que benefician el desarrollo, pero si estamos en desacuerdo con la ubicación de estos porque en nuestro caso partió nuestra economía turística, fue un muro entre dos municipios hermanos que se complementan entre sí”, dijo Valencia.

Reiteró que con el no cobro del peaje están llegando muchos turistas y se vio este fin de semana el arribo de buses de excursión que hace años no llegaban, y menos en septiembre que es un mes que no tiene puente festivo. El aumento fue del 60%.