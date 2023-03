El director de la Ungrd sería declarado persona no grata en Sucre

“Este señor le miente al departamento de Sucre. En San Marcos dice una cosa y a los dos o tres días sale a decir cosas contrarias. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no tiene a la Mojana dentro de su corazón. El fin de semana hubo una emergencia en Curumaní, Cesar, y allí la UNGRD sí corrió a atenderla de inmediato, mientras que la Mojana lleva 19 meses debajo del agua está abandonada y no nos prestan atención. Este señor Javier Pava le ha mentido y le sigue mintiendo al departamento de Sucre y hay que declararlo persona no grata en Sucre”, dijo Carrascal.

A su vez le piden a Pava que renuncie a la Unidad, como ya se lo había pedido también el jueves el poblador de la Mojana, Freddy Villegas Sarza, que es músico, durante la sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República y quien además le dijo que “Judas Iscariote se pierde con él”.