Diputado de Sucre denuncia que grupos armados generan desplazamiento

"La ciudadanía necesita explicaciones urgentes. No es una cosa menor. Sucre no puede volver a las épocas del terror. La presencia de la Fuerza Pública al bandido le genera temor, ellos no se paran de frente al poder aplastante del Estado, actúan es a escondidas y por eso hay que hacer una gran ocupación de los territorios donde están las bandas criminales para obligarlos a salir", dice Acuña.

Rechazó que en Sucre se quiera normalizar el delito y para ello se refirió de manera concreta a los crímenes en los que se dice que fue por un ajuste de cuentas y que la víctima tenía anotaciones judiciales. "Es como si se diera permiso para ser asesinado. Ese asesinado también es hijo de alguien y no puede ser esa la explicación de las autoridades para que la sociedad tolere".

Denunció además que en las fiestas de adolescentes hay consumo de alcohol y tusi, por eso instó a la Policía de Infancia y Adolescencia a actuar frente a ello.