El dengue ha cobrado cinco vidas en Sucre este año

Precisó el jefe de la cartera de salud en Sucre que “la lucha contra el dengue se debe hacer en coordinación con las secretarías municipales”.

Recordó que el dengue es una enfermedad transmitida por vectores y la fumigación que tanto reclama la ciudadanía no es la única solución “la ciudadanía también debe aportar con la recolección de inservibles como botellas y llantas que son criaderos de mosquitos. Si no destruimos los criaderos no hacemos nada con la fumigación”.