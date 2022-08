El triple crimen de Chochó: el paso a paso de una venganza

El miércoles 25 de julio fue de tragedia en tragedia. En una panadería de Sampués, a 12 kilómetros de distancia de Chochó, un sicario que presuntamente pertenece al Clan del Golfo asesinó de un disparo en la cabeza al patrullero bogotano Diego Ruíz. Ahí se armó Troya y no era para menos. Por los radio comunicadores los mandos superiores de la Policía ordenaron un plan candado para dar con los culpables.

Aún no se sabe por qué, pero a las 5:15 p. m., tan solo cuatro minutos después del crimen del uniformado, un policía hiere con un arma traumática a Jesús Díaz. José Arévalo decidió transportarlo a su casa a bordo de una motocicleta. Allí, Cindy Sierra, hermana del bachiller, decidió que lo mejor era llevarlo a un centro médico.

Pero seis minutos después fueron detenidos en el Cruce de la Muerte. Y literal terminó siendo así. En el puesto de control estaban los patrulleros Huber Guillermo Mieles, Diana Marcela Puerta, Bernardo Pontón Mercado y Leila Carolina Ávila, adscritos a la unidad de infancia y adolescencia. Según la Fiscalía, los uniformados los torturaron y los hirieron con armas blancas.

“Yo me puse nerviosa, empecé a llorar, les decía que los dejaran, que ellos no estaban haciendo nada. Pero los policías empezaron a enfurecerse y a patearlos a los tres. Los policías ven mi desesperación, me empujan y me alejan de ahí, pero a lo lejos yo veía que los seguían golpeando. Ninguno de los tres se opuso, simplemente obedecieron”, contó Cindy Sierra.

A Carlos Arévalo, que infortunadamente pasaba por ese punto, también fue detenido. Y su suerte, mejor dicho, mala suerte, fue igual que la de sus amigos.

“¡Mátelo, mátelo!... Mate a ese h... ¡Mátelo!”, fueron algunas de las expresiones que los policías lanzaban mientras los jóvenes estaban tendidos en el piso. Los audios fueron revelados por la Fiscalía en una de las audiencias concentradas de esta semana.