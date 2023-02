Campesinos de la Mojana reiteran que no acatarán la reubicación del Gobierno

“Ahorita vimos que esas máquinas levantaron como 150 metros más o menos, pero apenas medio creció el río, se llevó todo eso. Eso que fue algo natural del río, sin las corrientes que se producen en las temporadas de lluvias. Qué tal que llegue una creciente, ahí no queda nada eso es una forma de disfrazar lo que se están cogiendo, hemos pedido a esos señores que nos muestren el plan y los avances que tienen realizados, pero nadie nos da una explicación”, sostuvo.

Abel Regino agregó que “los encargados de esas máquinas son muy atrevidos, en estos días empezaron a cavar cerca al canal de La Esperanza y nos estaban tirando la tierra en todo el centro de canal, echándonos a perder el trabajo que hemos realizado. Eso nos indignó y le hicimos que quitaran la máquina. Ellos le llaman la máquina multipropósito, pero para mí, eso es una cucaracha, no hace sino excavar tierra y no sabe para dónde la va a tirar. Yo se lo dije a ellos y se los hemos comprobado, pero ellos no quieren decir el avance de esa máquina con los materiales que puedan servirnos a nosotros, eso es más el agua que tira, que la tierra que saca”.