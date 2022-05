Zozobra en sucre por paro armado del Clan del Golfo

A esto se suma el atentado del que fue víctima la influencer Andrea Valdiri cuando se desplazaba en un vehículo por vías de Sucre, a su paso por el municipio de San Onofre.

El hecho se conoció a las 4:00 de la tarde a través de un video que realizó y publicó un infante de Marina y en el que ella confirmó que un balazo atravesó una de las puertas de su camioneta, impactó su computador portátil y le rozó una de sus piernas.

En el video le envía un mensaje de autocuidado a la ciudadanía con la frase: “Hay que hacer caso”.

La quema de la moto en Galeras y la de los dos taxis en la zona urbana de Sincelejo se registraron minutos después de que terminara en la ciudad de Montería un consejo extraordinario de seguridad en el que el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, le pidió a la Fuerza Pública garantizar la seguridad en los territorios y en especial la actividad comercial, pero paradójicamente desde la 1:00 de la tarde de este viernes el panorama en el Centro de Sincelejo es de desolación y las pérdidas son millonarias.

Un líder de la capital sucreña que pidió no revelar su nombre por seguridad, le aseguró a este medio que “con las acciones realizadas por el Clan del Golfo nos quedan muchas preguntas y es saber dónde es que están los policías e infantes de marina que pasan estas cosas que nos llenan de miedo porque nunca antes habían ocurrido y eso nos ratifica que no hay cámaras de seguridad en buen estado para ellos hacerle frente a la situación y que estas cosas no pasen en Sincelejo”.

Otro poblador del corregimiento de Granada, en Sincé, cuestionó “que cuando hemos salido a protestar por la vía en mal estado y por los malos servicios en salud enseguida llegan los batallones del Esmad para intimidarnos y ahora que los necesitamos para que vengan a hacerle frente a los del clan que son los que están patrullando ellos no aparecen”.

A propósito de esta población, en la mañana hombres del Clan del Golfo hicieron varios tiros contra una tienda porque sus propietarios les estaban vendiendo a sus vecinos. Llegaron, dicen testigos, a decirles que si seguían vendiendo les iban a quemar la casa junto a ellos.

Por su parte el defensor de Derechos Humanos y miembro de la Mesa de Garantías de Sucre, Rodrigo Ramírez Salazar, dijo que “mientras en el Paro Nacional que fue pacífico en Sucre y promovido por la sociedad civil se desplegaban fuertes operativos de policía y fuerza pública, en el paro armado de las AGC evidenciamos un despliegue considerablemente inferior. Parece que el miedo también es beneficioso para mantener a la sociedad controlada”.

El alcalde Andrés Gómez Martínez anunció que la quema del taxi ayer no se quedaría así, y para ello ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.

Por su parte el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver enfatizó en que “estoy seguro de que vamos a retornar a la normalidad, con mucha más presencia visible de nuestra fuerza pública. Estoy seguro de que en muy pocas horas volveremos a sentir la tranquilidad de siempre”.